В поселке на севере Красноярского края на сутки отключат воду из-за подтопления домов

По предварительным данным, площадь подтопления подземными водами составляет около 80 га

КРАСНОЯРСК, 4 августа. /ТАСС/. Холодное водоснабжение отключат на сутки в части поселка Богучаны на севере Красноярского края, в котором проживают около 11 тыс. человек, из-за подтопленных домов. Об этом в пятницу сообщила администрация Богучанского района.

"Работы по ликвидации подтопления жилого сектора в Богучанах входят в активную фазу. <…> Так, 4 августа с 22.00 (18:00 мск) до 5 августа 22.00 (18:00 мск) будет отключено холодное водоснабжение в центральной части с. Богучаны (отключение воды не коснется лишь районов ДРСУ и "Молоканка"). Это необходимо для объективного мониторинга возможных утечек в системе холодного водоснабжения", - говорится в сообщении.

Администрация района организует подвоз питьевой воды для жителей.

Также для ликвидации подтопления будет ограничено движение на дорогах поселка. "Для проведения земляных работ будет ограничено движение для автотранспорта по ул. Маяковского в границах: ул. Аэровокзальная - ул. Ленина. Гражданам необходимо быть предельно внимательными, передвигаясь по улицам райцентра, поскольку для максимального осушения жилых кварталов, необходимого при восстановлении дренажной системы, на улицах Богучан будут выкапываться протяженные глубокие рвы", - пояснили в администрации.

В селе Богучаны введен режим ЧС из-за подтопления почти 200 частных домов подземными водами. По предварительным данным, площадь подтопления подземными водами составляет около 80 га, для осушения территории до нормального состояния требуется откачать не менее 60 тыс. куб. м воды. Причина роста подземных вод выясняется. В селе проживает около 11 тыс. человек.