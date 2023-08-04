В Кузбассе будут судить родителей, которые не заметили пропажи своих двух малолетних детей

Обвиняемые признали вину, дети находятся под опекой родственников

КЕМЕРОВО, 4 августа. /ТАСС/. Родителей двух девочек, которые в мае этого года потерялись в Яшкинском районе Кемеровской области на несколько дней, будут судить за оставление в опасности и жестокое обращение. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Кемеровской области - Кузбассе перед судом предстанут родители из Яшкинского района, обвиняемые в оставлении в опасности и жестоком обращении с дочерями. По версии следствия, в период с марта по 18 мая текущего года обвиняемые ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию 2-х и 4-летней дочерей. Родители систематически на протяжении длительного времени в присутствии детей злоупотребляли спиртным, в ходе чего ссорились и скандалили. Кроме того, содержали квартиру в антисанитарных условиях, не обеспечивали дочерей полноценным питанием, оставляли их на длительный срок без присмотра. 18 мая дети покинули территорию приусадебного участка их жилого дома и потерялись", - говорится в сообщении.

При этом родители не заметили пропажи детей, так как употребляли спиртное, а в дальнейшем никаких мер для поиска детей не предпринимали. В настоящее время родителям предъявлены обвинения по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), материалы в скором времени будут направлены в суд. Родители вину свою признали, однако дети в настоящее время дети находятся под опекой родственников.

В мае 2023 года в поселке Ленинский две сестры в возрасте 2 и 4 лет во время прогулки ушли с детской площадки и пропали. Спустя сутки их нашли в поле на расстоянии около 4 км от поселка местные жители. При этом дети воспитывались в многодетной неблагополучной семье, дошкольное учреждение не посещали. Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности, однако меры к изъятию детей из социально опасного положения органами профилактики не принимались, сообщали в следственном управлении.