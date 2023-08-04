На северо-востоке Китая из-за наводнения эвакуировали 12,5 тыс. человек

На спасение людей направлено более 980 военнослужащих, полицейских, пожарных и медиков

ПЕКИН, 4 августа. /ТАСС/. Мощные дожди прошли в муниципальном округе Шулань (провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай). Из-за подтопления окрестных городов и деревень эвакуированы 12 550 человек, сообщило управление города по предотвращению наводнений. Уведомление об эвакуации размещено на новостном сайте "Мэйцзинван".

Метеорологические данные показывают, что с вечера 1 августа по утро 4 августа среднее количество осадков в городе Шулань составило 106,7 мм, при этом в одном только лесном хозяйстве Юншэн выпало 484,7 мм.

На спасение людей направлено более 980 военнослужащих, полицейских, пожарных и медиков. Уровень реагирования на чрезвычайные ситуации повышен до наивысшего первого.

По сообщениям китайских метеорологов, на северо-восток Китая, граничащий с Россией, сдвинулся ливневый фронт, принесенный супертайфуном "Доксури".