В Югре телефонные мошенники обманули пенсионерку более чем на 6 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества неизвестных с деньгами пенсионерки из Ханты-Мансийского автономного округа на сумму более 6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"В дежурную часть УМВД России по Сургуту с заявлением о совершенных в отношении нее мошеннических действий на сумму более 6 млн рублей обратилась 60-летняя жительница. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4, ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, женщине в одном из мессенджеров поступил звонок от неизвестного. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что она является потерпевшей по уголовному делу. Мужчина пояснил, что преступники оформили на нее несколько кредитов и имеют доступ к ее счетам в банке, а он пытается их установить. Лжеправоохранитель настаивал, что для предотвращения дальнейших действий злоумышленников необходимо обналичить деньги и отправить их на резервные счета, а также взять несколько кредитов, которые должны перекрыть уже оформленные.

Далее женщине позвонил якобы банковский работник, под руководством которого она оформила кредиты, сняла и перевела свои деньги на неизвестные счета. При этом операторам банка пострадавшая сообщала, что берет кредиты на приобретение дома. Общий ущерб от их действий составил более 6 млн рублей.