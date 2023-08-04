В островной зоне на Днепре уничтожили две украинские лодки и гаубицу Д-30

Как сообщили в экстренных службах Херсонской области, четверо военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения

ГЕНИЧЕСК, 4 августа. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки две украинские лодки и гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в островной зоне на Днепре, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены две лодки и 10 военнослужащих ВСУ в районе острова Даманский, гаубица Д-30 с боекомплектом (потери: четверо военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

На херсонском направлении в районе Садового уничтожен 120-мм миномет с расчетом и боекомплект к нему, на каховском направлении - позиция ВСУ и еще один 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом.