Приграничная с РФ провинция Китая ввела красный уровень опасности из-за ливней

Уровень воды в некоторых реках на 12 см превысил критическую отметку

ПЕКИН, 4 августа. /ТАСС/. Администрация приграничной с РФ китайской провинции Хэйлунцзян ввела наивысший красный уровень опасности из-за ливней в ряде регионов. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местное метеорологическое управление.

По сообщениям регионального Центра гидрологии и водных ресурсов, уровень воды в некоторых реках приграничной провинции на 12 см превысил критическую отметку, при этом вода продолжает прибывать.

Местные власти предупреждают об опасности паводков, обвалов и оползней.

Серьезной остается ситуация в прилегающей к столице провинции Хэбэй, где из-за разлива рек затоплены обширные территории низменных сельскохозяйственных земель. Спасатели, передает Центральное китайское телевидение, продолжают вывозить из десятков затопленных деревень местных жителей.

Между тем Министерство водных ресурсов КНР объявило чрезвычайный режим борьбы с наводнениями в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай) и провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин (Северо-Восточный Китай).