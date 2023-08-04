Спасатели в Грузии за два дня эвакуировали 210 человек с места схода оползня

Спасательная операция продолжается

ТБИЛИСИ, 4 августа. /ТАСС/. Грузинские спасатели за два дня эвакуировали 210 человек из курортного местечка Шови в высокогорном крае Рача, где сошел оползень. Об этом сообщил журналистам губернатор края Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети Пармен Маргвелидзе.

"Сегодня, к этому моменту, вертолеты осуществили девять вылетов. Они вывезли 140 человек. Всего сегодня и вчера вывезены 210 человек, которые размещены в разных местах", - сказал Маргвелидзе.

По его словам, спасательная операция продолжается. Вертолеты выполняют вылеты к местам скопления людей, оказавшихся оторванными от внешнего мира из-за стихии.

Оползень в Шови сошел в четверг. В результате были повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". МВД сразу же отправило туда два вертолета погранполиции. В первый день удалось эвакуировать 70 человек. В результате поисково-спасательных работ также были найдены тела двух человек.

В пятницу к спасательной операции подключились еще два вертолета. Порядка 50 человек до сих пор не могут выйти на связь. Для получения информации о них работает горячая линия.