В Воскресенске полностью потушили пожар в цехе с аккумуляторами

Пострадавших нет

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали крупное возгорание в цехе с аккумуляторами в Воскресенске, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар полностью ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Горевший цех, занимающийся переработкой автомобильных аккумуляторов, находится на территории компании "Машпромконтракт".

В четверг в Воскресенске на Московской улице возник пожар, были эвакуированы семь человек, пострадавших нет. Площадь возгорания составила 400 кв. м, произошло обрушение кровли на 300 кв. м. Областная прокуратура начала проверку по факту пожара.