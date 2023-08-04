4 августа, 07:00

В Москве задержали пьяного мужчину, перелезавшего через забор посольства США

Инцидент произошел в ночь на 4 августа

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пьяный мужчина пытался проникнуть на территорию посольства США в центре Москвы, он задержан, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Инцидент произошел в ночь на пятницу на Новинском бульваре. Мужчина попытался перелезть через забор посольства США, но был оперативно задержан. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.

Задержанным оказался 31-летний житель Москвы. По данному факту проводится проверка, причины поступка устанавливаются. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация