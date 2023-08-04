Ливни в бассейне реки Хайхэ на севере Китая стали сильнейшими с 1963 года

За четыре дня в регионе выпала четверть годовой нормы осадков, отметил представитель министерства водных ресурсов КНР Ян Бан

ПЕКИН, 4 августа. /ТАСС/. Бассейн реки Хайхэ, основного водного потока в густонаселенном регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, из-за прошедших ливней переживает сильнейшее наводнение с 1963 года. Об этом говорится в сообщении комиссии по охране водных ресурсов реки Хайхэ при министерстве водных ресурсов КНР.

"Недавние проливные дожди, начавшиеся с 28 июля, привели к тому, что уровень воды в 21 реке, относящейся к бассейну Хайхэ, превысил критическую черту, а на восьми реках произошли крупнейшие за всю историю наблюдений наводнения", - говорится в сообщении, которое приводит агентство Xinhua.

Совокупный объем осадков в бассейне реки, занимающем площадь в 320 тыс. кв. км, достиг 43,2 млрд куб. м за четырехдневный период, составив в среднем 135 мм, заявил представитель ведомства Ян Бан.

Среднегодовое количество осадков в бассейне реки Хайхэ составляет 525 мм, это означает, что на этот раз за четыре дня в регионе выпала четверть годовой нормы осадков, отметил Ян Бан. Согласно имеющимся данным, в 1963 году в бассейне реки выпало 60 млрд куб. м осадков во время ливня, продолжавшегося неделю.

Бассейн реки Хайхэ густонаселен и включает в себя ряд крупных и средних городов, включая Пекин, Тяньцзинь, Шицзячжуан, Таншань и Циньхуандао.

Основная масса выпавших осадков движется сейчас из верхнего и среднего течения рек в нижнее, говорится в сообщении. Принимаются меры для обеспечения безопасного для населения поступления воды в Бохайский залив Желтого моря.