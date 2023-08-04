В Закарпатье при обрушении еще одного моста погиб один человек

Еще два человека получили травмы, сообщило МВД Украины

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Женщина погибла, еще две пострадали в результате обрушения еще одного аварийного моста в Закарпатской области Украины. Об этом сообщило МВД страны.

"Вчера вечером в результате частичного разрушения деревянного покрытия моста с высоты 20 м в реку упали три женщины, жительницы Киевской области, находившиеся на отдыхе. Событие произошло в селе Квасы Раховского района. <...> К сожалению, несмотря на старания медиков, 54-летняя пострадавшая умерла в автомобиле скорой помощи", - говорится в сообщении. Село находится в долине реки Черная Тиса.

На прошлой неделе в Закарпатской области рухнул еще один мост - через Тересву. Он не ремонтировался 66 лет с момента постройки в 1957 году. Причиной обрушения Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины назвало грузовик, перевозивший песок.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил проверить состояние мостов по всей стране, в том числе в Киеве. Ответственным за проверку президент Владимир Зеленский назначил вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова. 14 июля Кубраков заявил, что около 10% мостов находятся в аварийном состоянии, в том числе два моста с высокой интенсивностью движения, которые расположены в Киеве. Вице-премьер также поручил немедленно приступить к обследованию аварийных мостов и "подготовить соответствующие предложения для системного решения проблем и предотвращения их в будущем".