Число погибших при сходе оползня в Грузии возросло до шести

Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе сообщал, что спасатели не могут выйти на связь с еще 31 человеком

ТБИЛИСИ, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники пожарно-спасательной службы Грузии обнаружили тела еще четырех человек в зоне схода оползня в курортном местечке Шови в крае Рача. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД республики.

"Вчера были найдены тела двух человек, а сегодня еще четырех. Таким образом, число погибших составляет шесть", - сказал сотрудник пресс-службы МВД.

Как ранее отметил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе, спасатели не могут выйти на связь с еще 31 человеком.

Оползень в Шови сошел в четверг. В результате были повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". МВД сразу же отправило туда два вертолета погранполиции, позже в пятницу к ним добавились еще два вертолета. За два дня удалось эвакуировать 210 человек.