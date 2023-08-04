Два мирных жителя левобережья Херсонщины пострадали при обстрелах ВСУ

В течение ночи украинские войска продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Корсунка, сообщил представитель экстренных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 4 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, пострадали два жителя. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенным пунктам: Алешки - 13 снарядов, Голая Пристань - 15 снарядов, Крынки - 9 снарядов, Старая Збурьевка - 8 снарядов, Солонцы - 9 снарядов. В результате обстрела населенного пункта Алешки получил ранения <...> один мирный житель. В результате обстрела Голой Пристани получил ранения <...> один мирный житель", - сказал он.

В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Корсунка, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии.