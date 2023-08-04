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обновлено 4 августа, 07:38
Военная операция на Украине

В Херсонской области пресекли деятельность группы пособников ВСУ

© УФСБ России по Херсонской области/ ТАСС

Они передавали сведения о военной инфраструктуре ВС России в зоне СВО

ГЕНИЧЕСК, 4 августа. /ТАСС/. Управление ФСБ России по Херсонской области пресекло преступную деятельность группы пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ), передававших сведения о военной инфраструктуре Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации.

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Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлены двое граждан Украины 1999 и 2004 годов рождения, проживающих на территории региона, которые по заданию представителей ВСУ осуществили сбор и передачу украинской стороне сведений о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих в Херсонской области. Управлением ФСБ России по Херсонской области совместно с военным следственным управлением СК России по объединенной группировке войск (сил) в ходе расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 35 ст. 276 УК РФ получена информация, изобличающая фигурантов в совершении преступной деятельности", - сказали в ведомстве.

Обвиняемые находятся под стражей. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает до 20 лет лишения свободы", - сообщается в пресс-релизе. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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