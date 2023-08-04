В Челябинской области в ДТП погиб один человек

Движение по автодороге осуществляется по одной полосе

ЧЕЛЯБИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Авария с участием четырех автомобилей произошла на трассе в Челябинской области. По предварительным данным, один автомобиль загорелся, один человек погиб, сообщили ТАСС в отделении пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД.

"По предварительным данным, на 89-м км автодороги Подъезд к Екатеринбургу примерно около 12:00 (10:00 мск) произошло столкновение четырех транспортных средств. Автомобиль "Газель" перевернулся в результате ДТП и загорелся. Водитель погиб", - сказали в отделении.

Движение по автодороге осуществляется по одной полосе.