В Казани ФСБ задержала сторонника террористического украинского формирования

Мужчина дал признательные показания

КАЗАНЬ, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Казани подозреваемого в причастности к деятельности террористического украинского формирования. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Татарстану.

"Управлением ФСБ России по Республике Татарстан совместно с Центром по противодействию экстремизму МВД по РТ задержан сторонник националистической идеологии 29-летний житель Казани, подозреваемый в причастности к деятельности террористического украинского формирования", - говорится в сообщении.

Следственным управлением СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

"По заданию зарубежных кураторов задержанный изготавливал технические средства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры города Казани, а также организовывал незаконные акции, направленные на распространение идей украинского национализма", - сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

После задержания мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что переписывался с представителями ВСУ, которые давали ему задания совершать диверсии на железных дорогах и вышках сотовой связи.