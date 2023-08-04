4 августа, 07:57

В Туве задержали мужчину по подозрению в убийстве новорожденного сына

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 4 августа. Житель Кызыла обвиняется в убийстве новорожденного сына, которого он бросил на пол, сообщается в официальном Telegram-канале СУ СК по Республике Тыва.

"Возбуждено уголовное дело по признакам убийства малолетнего. В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, в суд направлены материалы для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

По данным следствия, происшествие произошло 2 августа в многоквартирном доме Кызыла в ходе ссоры двух сожителей. Мужчина бросил новорожденного ребенка на пол, однако женщина успела его подхватить. После чего обвиняемый выхватил сына и снова бросил на пол.

Младенец был госпитализирован, однако, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, умер. 

Теги:
РоссияТыва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация