В Туве задержали мужчину по подозрению в убийстве новорожденного сына

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 4 августа. Житель Кызыла обвиняется в убийстве новорожденного сына, которого он бросил на пол, сообщается в официальном Telegram-канале СУ СК по Республике Тыва.

"Возбуждено уголовное дело по признакам убийства малолетнего. В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, в суд направлены материалы для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

По данным следствия, происшествие произошло 2 августа в многоквартирном доме Кызыла в ходе ссоры двух сожителей. Мужчина бросил новорожденного ребенка на пол, однако женщина успела его подхватить. После чего обвиняемый выхватил сына и снова бросил на пол.

Младенец был госпитализирован, однако, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, умер.