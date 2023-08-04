4 августа, 07:55,
обновлено 4 августа, 08:20
Военная операция на Украине

В Алёшках сообщили об обстреле ВСУ 3 августа пункта выдачи гуманитарной помощи

В администрации города уточнили, что украинский дрон сбросил взрывчатку рядом с очередью ожидавших помощи мирных жителей

ГЕНИЧЕСК, 4 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 3 августа нанесли удар по пункту выдачи гуманитарной помощи в Алешках, одном из наиболее пострадавших от наводнения после ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщили в администрации города.

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Уточняется, что пострадавших нет. "В одном из наиболее пострадавших от наводнения населенных пунктов Херсонской области - Алёшках - ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи. Мощный взрыв прогремел утром 3 августа в метре от здания где выдавались продуктовые наборы и бутилированная вода", - сказано в сообщении в Telegram-канале администрации.

В пресс-службе уточнили, что украинский дрон сбросил взрывчатку рядом с очередью ожидавших помощи мирных жителей. 

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