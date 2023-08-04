В Волгоградской области в ДТП погибли четыре человека

Авария произошла на автодороге Волгоград - Каменск-Шахтинский

ВОЛГОГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Две автомобиля столкнулись на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский в Волгоградской области, погибли четыре человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В результате ДТП на месте погибли водитель и пассажир Toyota, пассажирка автомобиля Renault. Водитель автомобиля Renault умер в больнице", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Toyota Auris, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Волгограда, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Logan. ДТП произошло ночью на автодороге Волгоград - Каменск-Шахтинский в Суровикинском районе Волгоградской области.