Бывший вице-губернатор Псковской области вышел на свободу по УДО

Александр Кузнецов был осужден на 4 года и 10 месяцев по ч. 6 ст. 290 УК РФ за взятку в особо крупном размере

ТАСС, 4 августа. Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) на 2,5 месяца раньше окончания срока. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Срок у него [Кузнецова] был где-то в октябре, и на 2,5 месяца он вышел раньше за хорошее поведение", - сообщила собеседник агентства.

Кузнецов был осужден на 4 года и 10 месяцев по ч. 6 ст. 290 УК РФ за взятку в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2011 году супруга Кузнецова приобрела у компании "Вест-строй" дом за 5 млн рублей в коттеджном поселке Петропавловский, хотя изначально установленная стоимость особняка составляла 6,35 млн рублей. По версии гособвинения, застройщик сделал скидку в 1,35 млн рублей в обмен на то, что Кузнецов поспособствует победе этой строительной организации в конкурсе на строительство Струго-Красненской ЦРБ.

Кузнецов был назначен вице-губернатором Псковской области в феврале 2012 года, курировал вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, развития энергетики, транспортного обслуживания, системы телефонной и мобильной связи.