Во Владивостоке в ДТП с грузовиком и шестью автомобилями пострадали три человека

Сотрудники отделения технического надзора не выявили неисправностей в состоянии грузовика

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа. /ТАСС/. Самосвал столкнулся с шестью автомобилями во Владивостоке, пострадали три человека, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"Сотрудниками полиции установлено, что 49-летний водитель грузовой автомашины FAW J6, двигаясь по улице Калинина со стороны улицы Окатовой в направлении улицы Черемуховой, не обеспечил постоянного контроля за движением транспорта и совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем Toyota Prius, который в свою очередь столкнулся с автомашиной Toyota Land Cruiser Prado. Далее грузовик, продолжив движение, совершил наезд на четыре припаркованных транспортных средства. Также от удара Toyota Land Cruiser наехал на столб уличного освещения", - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы получили три пассажира Toyota Prius, им назначено амбулаторное лечение. Сотрудники отделения технического надзора неисправностей в состоянии грузовика не выявили. "По факту ДТП проводится административное расследование. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. В настоящее время движение на месте дорожно-транспортного происшествия осуществляется в штатном режиме", - говорится в релизе.