4 августа, 08:29

В Геленджике у местных фотографов изъяли краснокнижных птиц

Их поместили в контактный зоопарк

КРАСНОДАР, 4 августа. /ТАСС/. Три беркута и белохвостый орел изъяты полицейскими под Геленджиком у фотографов, которые использовали краснокнижных птиц для фотосессий. Проводится проверка, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В рамках проводимой проверки установлен гражданин, оказывающий фотоуслуги с четырьмя хищными птицами - тремя беркутами и белохвостым орлом - в районе долины реки Жане села Возрождение", - говорится в сообщении.

Птицы изъяты у фотографов и помещены в контактный зоопарк села Архипо-Осиповка, где ветеринары дадут оценку состоянию их здоровья.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в селе Возрождение под Геленджиком неизвестные организовали фотосессии с хищными птицами, занесенными в Красную книгу.

Беркут имеет статус редкого вида в Красной книге России, занесен в международный список охраняемых видов. Орлан-белохвост на территории России также занесен в Красную книгу, обладает статусом редкого вида. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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