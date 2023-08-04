В Омской области возбудили дело по факту захвата заложника в учреждении УФСИН

Также в отношении должностных лиц медицинского учреждения возбуждено уголовное дело о халатности

ОМСК, 4 августа. /ТАСС/. Следственные органы Омской области возбудили уголовное дело по факту захвата заключенным в заложники медсестры в медчасти одного из учреждений регионального УФСИН, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Омской области.

"Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват или удержание лица в качестве заложника с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 августа, около 15:30 (12:30 мск), в филиале медико-санитарной части №55 УФСИН России Омской области 36-летний ранее неоднократно судимый, в том числе за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, заключенный с лезвием канцелярского ножа захватил в заложники 26-летнюю медсестру и удерживал ее в течение трех часов. Женщина была освобождена.

В отношении должностных лиц медицинского учреждения возбуждено уголовное дело о халатности.