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обновлено 4 августа, 08:52
Военная операция на Украине

В Запорожской области задержали гражданина Украины, планировавшего теракт

© УФСБ России по Запорожской области

Как сообщили в областном управлении ФСБ, установлено, что деятельность задержанного координировали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области гражданина Украины, который планировал теракт в отношении сотрудника администрации региона с применением самодельного взрывного устройства. Об этом сообщили журналистам в областном управлении ФСБ.

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"Оперативные сотрудники УФСБ России по Запорожской области совместно с сотрудниками ГУ МВД России в Запорожской области задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области с применением самодельного взрывного устройства", - сообщили в управлении.

Установлено, что деятельность гражданина Украины координировали сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, они же снабдили его взрывчатыми веществами для СВУ. "Со слов задержанного, [они] заранее сообщили ему о следующих целях - высокопоставленных сотрудниках правоохранительных органов региона", - отметили в УФСБ.

На основании собранных материалов следственным отделом регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по статье ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). Во время обысков в жилье подозреваемого найден схрон с взрывчатыми веществами и компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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