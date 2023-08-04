Из-за наводнений на востоке Индии погибли не менее трех человек

Еще порядка 120 тыс. пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 августа. /ТАСС/. Минимум 3 человека погибли, 120 тыс. оказались затронуты ударом стихии в индийском восточном штате Одиша в результате наводнений, вызванных муссонными дождями.

По сообщению газеты Times of India, из-за разлива рек Маханади и Байтарани паводковыми водами затоплены 762 сельских населенных пункта, власти оказывают срочную помощь свыше 100 тыс. жителей.

В северном штате Уттаракханд ливни привели к сходу оползня, в результате пропали без вести не менее 19 паломников. Их поиск под завалами сейчас ведут команды спасателей и воинские подразделения.

В новость была внесена правка (12:07 мск) - уточняется число жителей Индии, затронутых ударом стихии, верно - 120 тыс.