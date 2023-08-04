4 августа, 08:56

Прокуратура Удмуртии начала проверку после массовой гибели рыбы в реке Вале

Специалисты отобрали пробы воды, изъяли отдельные образцы погибшей рыбы

ТАСС, 4 августа. Массовая гибель рыбы произошла на реке Вале в Вавожском районе Удмуртии, прокуратура республики начала проверку, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

"В Вавожском районе у деревни Слудка на реке Вале произошла массовая гибель рыбы. Обстоятельства массовой гибели рыбы выясняются, проведение проверки находится на контроле прокурора района", - говорится в сообщении.

Для выяснения причин произошедшего специалистами отобраны пробы воды, а также изъяты отдельные образцы погибшей рыбы. 

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