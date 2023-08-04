Министр здравоохранения Самарской области опроверг информацию о своем задержании

Армен Бенян сообщил, что находится на рабочем месте

ТАСС, 4 августа. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании. Он находится на рабочем месте, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Вчера, 3 августа, я был вызван в РОВД Ленинского района для опроса по поводу заявления, поступившего в адрес правоохранительных органов. По окончании опроса и в связи с окончанием очередного отпуска приступил к исполнению своих должностных обязанностей. Нахожусь на рабочем месте", - цитирует Беняна пресс-служба правительства Самарской области.

По его словам, ведомство работает в штатном режиме. "Проводятся внутриведомственные и отраслевые мероприятия, направленные на усиление контроля за реализацией ряда направлений национального проекта "Здравоохранение", программы "Модернизация первичного звена здравоохранения в Российской Федерации", а также за реализацией иных полномочий и вопросов ведения министерства", - отметил министр.

В четверг депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о задержании Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева. Позднее в пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили, что Майрамукаев задержан по делу о мошенничестве.

По данным полиции, замминистра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев был задержан в рамках дела, возбужденного ранее в отношении заместителя главврача одного из учреждений здравоохранения региона, которого подозревают в хищении бюджетных средств при заключении договора поставки медоборудования.

Ранее региональные СМИ сообщали, что заместитель главврача Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Алексей Ошурков задержан в рамках уголовных дел о мошенничестве и злоупотреблению полномочиями. В октябре 2021 года он заключил контракт с одной из коммерческих организаций на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования по цене на 55% выше среднерыночной стоимости.