В Свердловской области площадь природных пожаров выросла в три раза

В департаменте информационной политики региона сообщили, что борьбу с возгораниями ведут 316 человек и 30 единиц техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Десять природных пожаров на площади 512 га действуют в Свердловской области. Половина из них локализована и не распространяется, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Всего в регионе действует 10 лесных пожаров на общей площади 512 га, из них локализованы и не распространяются пять возгораний на площади 478 га в Невьянском, Серовском, Туринском и Сосьвинском районах", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, борьбу с возгораниями ведут 316 человек и 30 единиц техники. Также патрульные группы продолжат работу в выходные, чтобы не допустить ухудшения пожарной обстановки.

Как ранее сообщали в департаменте, по данным на 31 июля, в Свердловской области действовало 10 лесных пожаров на общей площади 158 га. Причиной семи из них стал человеческий фактор, и только трех - сухие грозы.

Ранее в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м и ликвидировали. В ходе инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. Возбуждено два уголовных дела. В пожаре сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья.