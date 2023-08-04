В Нижнем Новгороде арестовали двух человек по делу о краже песка

Сумма ущерба составила более 65 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 августа. /ТАСС/. Заместитель руководителя, а также руководитель структурного подразделения одного из предприятий водного транспорта задержаны в Нижнем Новгороде по подозрению в краже почти 450 тыс. тонн песка, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ПФО.

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники линейного отдела полиции в речном порту Нижнего Новгорода задержали заместителя руководителя организации водного транспорта, а также руководителя структурного подразделения организации, подозреваемых в совершении хищения полезных ископаемых в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что с мая 2021 года по ноябрь 2022-го злоумышленники похитили речной песок, который добыли во время проведения дноуглубительных работ в акватории Оки и Волги. Так, 448 тыс. тонн песка они незаконно реализовали своим знакомым предпринимателям под видом донного грунта, без проведения специальных экспертиз.

Сумма ущерба составила более 65 млн рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). На время предварительного следствия фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.