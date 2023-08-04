Объект работает в штатном режиме

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва Останкинской телебашни в Москве, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва Останкинской телебашни. Для проверки выехали специалисты", - сказал собеседник агентства. При этом здание работает в штатном режиме.

С ноября 2019 года в России поступают сообщения о минированиях различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозе взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах.