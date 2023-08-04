4 августа, 09:05

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва Останкинской телебашни

Объект работает в штатном режиме

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва Останкинской телебашни в Москве, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва Останкинской телебашни. Для проверки выехали специалисты", - сказал собеседник агентства. При этом здание работает в штатном режиме.

С ноября 2019 года в России поступают сообщения о минированиях различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозе взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация