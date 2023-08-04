4 августа, 09:16

Почти в половине районов Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи и гибели посевов

Местным властям рекомендовали принять меры по смягчению последствий засухи, а также представить в министерство сельского хозяйства республики документы, обосновывающие ущерб от гибели сельскохозяйственных культур

УФА, 4 августа. /ТАСС/. Режим ЧС из-за засухи и последующей гибели посевов введен на территории 26 районов Башкирии, следует из распоряжения главы республики Радия Хабирова, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"В связи с почвенной засухой и суховеями на отдельных территориях Республики Башкортостан в период с 8 июня по 12 июля 2023 года, гибелью посевов сельскохозяйственных культур в результате воздействия опасных агрометеорологических явлений (почвенной засухи, суховеев): ввести режим чрезвычайной ситуации", - сказано в документе.

Далее перечислены 26 муниципальных районов, в которых режим действует до 28 августа. Местным властям рекомендовано принять меры по смягчению последствий засухи, а также представить в министерство сельского хозяйства республики документы, обосновывающие ущерб от гибели сельскохозяйственных культур. 

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РоссияБашкортостан
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