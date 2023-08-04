В Яхроме загорелись склады с резиной и пластиком возле автоцентра "Лада"

Площадь пожара составляет 2,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пожар охватил склады с резиной и пластиком в Яхроме, площадь пожара составляет 2,5 тыс. кв. м сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Площадь пожара составляет 2 500 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

Глава муниципалитета городского округа Дмитров Илья Поночевный сообщил, что жертв, по данным специалистов, нет. Он добавил, что в случае возникновения внештатных ситуаций жителям следует обращаться в ЕДДС.

В пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области сообщили, что превышения концентрации загрязняющих веществ из-за пожара в Яхроме не фиксируется.

"По данным с ближайшего поста контроля [качества] атмосферного воздуха "Дмитров-5" (г. Яхрома, ул. Кирьянова, 12а), расположенного на расстоянии 1,7 км, превышений установленных нормативов не зафиксировано. Концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, не превысили 0,2 ПДКм.р.", - сказали в пресс-службе.

Ранее в экстренных службах ТАСС сообщили, что в Яхроме горит склад с резиной и пластиком. Около них находится автоцентр "Лада". На пожаре сильное задымление.