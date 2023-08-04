4 августа, 09:13

В Подольске задержали мужчину, сбросившего свою собаку с 11 этажа

Питомца направили в ветеринарную клинику

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Подмосковные полицейские задержали жителя Подольска, который выбросил свою собаку из окна квартиры на 11-м этаже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Правонарушитель установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался местный житель 1970 года рождения", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что в полицию о жестоком обращении с животным сообщила женщина. "По предварительной информации, мужчина выбросил свою собаку из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже одного из домов на улице Колхозной. Питомец направлен в ветеринарную клинику", - добавили в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка. 

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