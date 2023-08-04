4 августа, 09:38

В Оренбурге возбудили уголовное дело после травмирования рабочих при ремонте школы

Пострадавших доставили в медицинское учреждение

ТАСС, 4 августа. Число рабочих, пострадавших при обрушении строительных лесов у здания школы в Оренбурге, выросло до четырех. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"При производстве ремонтно-строительных работ фасада стены школы города Оренбурга произошло обрушение строительных лесов, вследствие чего четверо работников подрядной строительной организации получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается квалифицированная помощь", - сообщили в следственном управлении.

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пресс-служба администрации города сообщала о трех пострадавших. Инцидент произошел вечером 3 августа у здания школы № 67 на улице Всесоюзной. 

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