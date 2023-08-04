Дело о хулиганстве возбудили после подрыва гранаты в машине в "Москва-Сити"

Пострадавших в результате инцидента нет

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено после подрыва страйкбольной гранаты в машине Jaguar в "Москва-Сити". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказал собеседник агентства. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Накануне вечером в 1-м Красногвардейском проезде мужчина, угрожая пистолетом водителю Jaguar, потребовал отвезти его, куда он укажет. Получив отказ, злоумышленник бросил в машину страйкбольную гранату и скрылся. Сотрудники полиции оперативно задержали нарушителя в районе проспекта Вернадского. У него изъят пневматический пистолет.

Пострадавших в результате инцидента нет.