В Нижнем Новгороде 21-летняя девушка убила выпивавшего с ней подростка

Возбуждено уголовное дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 августа. /ТАСС/. Следователи в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после убийства 16-летнего подростка. По подозрению в совершении преступления задержана 21-летняя девушка, сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту убийства 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления задержана 21-летняя девушка. По версии следствия, ночью 4 августа между подростком и девушкой при употреблении алкоголя произошел конфликт. "Подозреваемая нанесла подростку ножевое ранение в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший умер на месте происшествия", - добавили в СК.

Вину девушка признала. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.