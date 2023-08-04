ЦИК Испании оштрафовал на €4,7 тыс. и.о. пресс-секретаря правительства

В комиссии сочли, что Исабель Родригес нарушила статью закона об общем избирательном режиме, представив "заявления с оценочным и ориентированным на избирательную кампанию содержанием"

МАДРИД, 4 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Испании приняла решение наложить два штрафа в отношении исполняющей обязанности официального представителя правительства Исабель Родригес из-за ее заявлений в преддверии муниципальных и региональных выборов. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Общая сумма штрафов составляет €4,7 тыс. Жалобы были поданы консервативной Народной партией - традиционным конкурентом Испанской социалистической рабочей партии, сторонницей которой является Родригес. Ее заявления прозвучали в штаб-квартире кабмина на двух пресс-конференциях незадолго до прошедших 28 мая выборов.

В ЦИК сочли, что и.о. пресс-секретаря нарушила статью закона об общем избирательном режиме, представив "заявления с оценочным и ориентированным на избирательную кампанию содержанием". Также Родригес не соблюла "принципа нейтралитета" государственной власти в ходе избирательного процесса.