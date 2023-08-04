На складе в Яхроме ликвидировали открытое горение

К ликвидации привлекли 55 человек и 18 единиц техники

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Открытое горение на складе в Яхроме, где находится пластик и резина, ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На месте пожара в подмосковной Яхроме объявлена ликвидация открытого горения. К ликвидации привлечены 55 человек и 18 единиц техники", - сказали в МЧС.

В 13:00 мск объявлена локализация на площади 1 950 кв. м. Общая площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м.

Возле склада с резиной и пластиком находится автоцентр "Лада".

По факту пожара начала проверку областная прокуратура.

В новость внесены изменения (14:25 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.