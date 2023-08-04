Оползень в Грузии обрушил более 5 млн куб. м твердых пород

Глава департамента геологии Национального агентства окружающей среды Мераб Гаприндашвили отметил, что в регионе продолжается интенсивное таяние двух ледников, к которому добавились проливные дожди

ТБИЛИСИ, 4 августа. /ТАСС/. Более 5 млн куб. м твердых пород сошло из-за оползня в высокогорном грузинском крае Рача. Об этом сообщил журналистам глава департамента геологии Национального агентства окружающей среды Грузии Мераб Гаприндашвили.

"По нашим предположениям, более 5 млн куб. м твердой массы было приведено в динамику", - сказал геолог.

Как отметил специалист, оползень спровоцировало взаимодействие как геологических, так и гидрометеорологических процессов. По его словам, в этом регионе продолжается интенсивное таяние двух ледников, к которому добавились проливные дожди. Все это привело к активизации оползневых процессов.

Гаприндашвили утверждает, что это одно из самых масштабных стихийных бедствий в Западной Грузии, если не считать землетрясения в апреле 1991 года. Тогда под землю ушло село Хахиети.

Оползень в Шови сошел в четверг. В результате были повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". МВД сразу же отправило туда два вертолета погранполиции. За два дня удалось эвакуировать 210 человек. В результате поисково-спасательных работ также были найдены тела двух человек.

В пятницу к спасательной операции подключились еще два вертолета. Порядка 50 человек до сих пор не могут выйти на связь. Для получения информации о них работает горячая линия.