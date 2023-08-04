В Суоярви второй раз за два дня пропало водоснабжение

Специалисты ПАО "Россети" выясняют причину отключения

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 августа. /ТАСС/. Отключение водоснабжения произошло в городе Суоярви в Карелии во второй раз за два дня из-за отсутствия света на водозаборе. Об этом сообщила администрация Суоярвского муниципального округа во "ВКонтакте".

"Аварийное отключение электроэнергии на ул. Шельшакова, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Гагарина, ул. Победы, ул. 310-й Стрелковой дивизии, ул. Ленина от водозабора до ул. Петрозаводское шоссе, ул. Гористая. Специалисты ПАО "Россети" выясняют причину отключения. В связи с отсутствием электроэнергии на водозаборе, в городе отсутствует водоснабжение", - сказано в сообщении.

Как пояснили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе Суоярвского муниципального округа, сроки восстановления водоснабжения и электроснабжения пока неизвестны. "У нас <...> отключение произошло, электрики выясняют причину. Получается полгорода попало под отключение и водозабор, - сказал собеседник ТАСС. - Воды нет".

В четверг в городе произошло аварийное отключение электроэнергии из-за грозы, которое затронуло в том числе и водозабор. Без воды временно остались около 180 домов, или 6 340 человек.