Суд в Киеве отправил под стражу чиновника ГСЧС по делу о крушении вертолета с главой МВД

По информации издания "Общественное", суд назначил два месяца содержания под стражей Ивану Коробке

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Суд в Киеве отправил под стражу начальника управления авиации и авиационного поиска и спасения Госслужбы по ЧС Ивана Коробку по делу о январском крушении вертолета в Броварах, в котором погиб глава МВД Денис Монастырский. Об этом сообщило издание "Общественное".

"Суд назначил два месяца содержания под стражей начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивану Коробке по делу о падении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД", - говорится в сообщении.

Украинское издание "Страна" также сообщило о том, что Коробка с решением суда не согласен. По информации издания, он, комментируя арест, заявил о действиях "в соответствии с руководящими документами", и о том, что профессиональный уровень пилотов позволял перевозить руководящий состав, и "погода была летная".

Ранее в офисе Генпрокурора Украины сообщили, что никто из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, не отменил и не перенес вылет вертолета Airbus 225 до момента наступления благоприятных погодных условий. Там подчеркнули, что пятерым должностным лицам Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности полетов и служебной халатности, повлекшей гибель людей.

18 января в жилом массиве города Бровары под Киевом упал вертолет Airbus 225, на борту которого находилось руководство МВД страны. В результате погиб министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего в результате аварии погибли 14 человек, еще 25 пострадали, в том числе 11 детей.