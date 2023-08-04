В Саратове эвакуировали четырех человек после пожара в девятиэтажном доме

На месте происшествия работают пять единиц пожарной техники

САРАТОВ, 4 августа. /ТАСС/. Пожар начался в квартире девятиэтажного дома в Кировском районе Саратова, с помощью спасательных устройств эвакуированы четыре человека. Наблюдается сильное задымление, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В 14:14 (13:14 мск) в МЧС поступило сообщении о возгорании по адресу: улица Наумовская, 39. "Возгорание в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома. Сильное задымление, работают звенья газодымозащитной службы. С помощью спасательных устройств эвакуированы четыре человека", - сообщили в управлении.

На месте происшествия работают пять единиц пожарной техники.