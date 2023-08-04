В Армянске жителя приговорили к пяти годам за хранение 1,8 тонны взрывчатых веществ

Боеприпасы изъяли и передали Минобороны РФ для использования по назначению

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Жителя города Армянска в Республике Крым приговорили к 5 годам колонии общего режима по делу о незаконном приобретении и хранении метательных взрывчатых веществ общим весом около 1,8 тонны. Мужчина разбирал артиллерийские боеприпасы на металлолом, сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

"Установлено, что 56-летний житель Армянска с сентября по декабрь 2022 года незаконно приобрел не менее 186 артиллерийских выстрелов калибра 152 мм. Самостоятельно разбирал боеприпасы для получения лома цветных металлов и метательных взрывчатых веществ. В ходе обыска в складском помещении, где подсудимый организовал мастерскую, сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю обнаружили около 1,8 т метательных взрывчатых веществ. <...> Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, совокупная масса взрывчатых веществ составила 1,25 тонны в тротиловом эквиваленте. Дело рассматривалось по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Изъятые у жителя боеприпасы переданы Минобороны РФ для использования по назначению.