Суд признал организатора питания виновным в заболевании 31 человека в лагере под Тулой

В пресс-службе прокуратуры региона отметили, что контроль со стороны администрации лагеря за деятельностью организатора питания не проводился надлежащим образом

ТУЛА, 4 августа. /ТАСС/. Суд признал виновной компанию ООО "Вектор", которая организовывала питание в детском лагере им. С. Чекалина в Тульской области, в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, что привело к заражению острой кишечной инфекцией 31 человека. Деятельность компании приостановлена, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Установлено, что нарушения на пищеблоке допущены организацией ООО "Вектор", осуществлявшей питание. <...> Судом по постановлению регионального управления Роспотребнадзора юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), назначено наказание в виде административного приостановления деятельности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе при этом отметили, что контроль со стороны администрации лагеря за деятельностью организатора питания не проводился надлежащим образом.

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тульской области 31 июля сообщила, что заражение острой кишечной инфекцией выявили у 29 детей и двух взрослых в оздоровительном лагере им. С. Чекалина в Щекинском районе. Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества). 1 августа управление Роспотребнадзора проинформировало, что работу пищеблока приостановили, а в отношении организатора питания ООО "Вектор" был составлен протокол о временном запрете деятельности.