В Челябинске произошел пожар в стрелковом тире

Площадь возгорания составила 800 кв. м

ЧЕЛЯБИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Стрелковый тир загорелся в центре Челябинска. Сообщили журналистам в пресс-центре Главного управления МЧС России по Челябинской области.

"Поступило сообщение о возгорании кровли в здании стрелкового тира. Происходит горение. Дали локализацию на площади 800 кв. м", - сказали в пресс-центре.

В местных СМИ появились фото и видео, как из тира выносят хранившееся там оружие и патроны.

По данным пресс-центра Министерства экологии региона, запах гари в некоторых районах Челябинска связан с этим пожаром.