4 августа, 12:18

В Приангарье возбудили дело о незаконной свалке

Ущерб почве оценили более чем в 220 млн рублей

ИРКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту организации несанкционированной свалки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В Братске возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. В 2011 году комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Братска передал ООО "Региональный северный оператор" на основании договора аренды земельный участок площадью 6 га для размещения полигона по захоронению твердых бытовых отходов. Установлено, что должностные лица ООО "РСО" помимо выделенного им участка организовали свалку ТБО, относящихся к четвертому классу опасности, на иных земельных участках, расположенных рядом", - говорится в сообщении.

Специалисты Росприроднадзора отобрали пробы почвы. Из заключения следует, что концентрация загрязняющих веществ превышена, ущерб, причиненный почвам, превышает 220 млн рублей. 

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