4 августа, 12:13,
обновлено 4 августа, 12:47

В Канске в жилом доме произошел взрыв бытового газа

© ГУ МЧС России по Красноярскому краю

По последним данным, пострадали 11 человек

ТАСС, 4 августа. Взрыв бытового газа произошел в многоэтажном жилом доме в Канске в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В Канске по улице Каландаришвили, дом №19, в многоэтажке произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием на третьем этаже", - сказал собеседник агентства.

Информация о взрыве поступила в 18:00 (14:00 мск). "Разрушений в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме нет. Ударной волной выбило только стекла", - добавил представитель экстренных служб. Возгорание ликвидировали, его площадь и причины произошедшего уточняются.

В ГУ МВД подтвердили эту информацию. На месте ЧП полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и организовывают беспрепятственный проезд пожарной техники, спецслужб и скорой медицинской помощи.

В Минздраве региона сообщили об 11 пострадавших. "Семеро были госпитализированы. Двое [находятся] в тяжелом состоянии", - сообщили ТАСС в министерстве. Изначально поступила информация о четырех пострадавших. 

Всего из дома эвакуировались 200 человек. "Из них 20 детей. В 18:15 пожар ликвидирован на площади 30 кв. м", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, уточнив, что стены дома не повреждены, пострадали межкомнатные перегородки, окна и двери квартиры и соседних квартир. 

По предварительным данным СК, взрыв произошел при выполнении работ по замене трубопровода.  

Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
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