ФСБ выявила мошенничество на 18,6 млн рублей при реконструкции водозабора под Владимиром

Ведомство, в частности, зафиксировало факт повторной оплаты одного и того же оборудования по ультрафиолетовой очистке воды

ТАСС, 4 августа. Уголовное дело о мошенничестве возбудили в отношении исполнительного директора компании "ТДМ", который, по данным следствия, при выполнении реконструкции водозабора в Юрьев-Польском Владимирской области совершил подмену оборудования. Ущерб составил более 18,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

"На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов отделом МВД России по Юрьев-Польскому району в отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2020 году житель Москвы, являясь исполнительным директором компании "ТДМ", заключил с управлением капстроительства администрации Юрьев-Польского района контракт на реконструкцию комплекса водозаборного сооружения. Общая сумма контракта, который выполнялся по нацпроекту "Экология", составляла более 66 млн рублей. Однако заявленное и предъявленное к оплате оборудование не использовалось при реконструкции, примененные аналоги не соответствовали техтребованиям.

Также зафиксирован факт повторной оплаты одного и того же оборудования по ультрафиолетовой очистке воды. Таким образом, введя в заблуждение руководство управления, мужчина поставил не предусмотренное в документации оборудование на сумму более 18,6 млн рублей, подытожили в УФСБ.