В Таганроге выписали из больницы еще одного пострадавшего при ЧП с ракетой ВСУ

В медучреждении остаются два человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 августа. /ТАСС/. Врачи выписали еще одного из пострадавших при ЧП с украинской ракетой, которое произошло 28 июля в центре Таганрога. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Ростовской области.

"Два человека остаются [в больнице скорой медицинской помощи Таганрога]. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. У всех наблюдается положительная динамика", - говорится в сообщении.

Ранее власти региона сообщали, что 22 человека, в том числе ребенок, пострадали от падения обломков ракеты 28 июля в центре Таганрога. 10 человек госпитализировали, из них одного пациента выписали на следующий день после инцидента, 2 августа сообщалось, что в больнице остаются три человека.

В районе ЧП в Таганроге локально введен режим ЧС. Первые 36 человек получили единовременные выплаты после происшествия с украинской ракетой, еще 14 получат в ближайшее время, в пострадавшем доме ведутся ремонтные работы. По данным на 31 июля, принято 51 заявление об единовременной выплате 108 гражданам на первоочередные нужды, а также по утрате имущества, еще от 22 человек приняты заявления о возмещении вреда здоровью.

Минобороны России уточняло, что в Таганроге упали обломки ракеты, сбитой российскими системами ПВО. По данным ведомства, вооруженными формированиями Украины для совершения атаки была применена ракета неустановленного типа, имеющая высокие поражающие свойства. Главным следственным управлением СК России по факту ракетной атаки возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Террористический акт".