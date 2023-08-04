Пушкинский музей в Москве временно закрыт после эвакуации

Точное время возобновления работы учреждения пока не известно

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина временно закрыт по техническим причинам в связи с эвакуацией, сообщается в Telegram-канале музея.

"По техническим причинам Пушкинский музей временно закрыт. <…> Если ваш визит в музей сегодня еще не состоялся или был прерван эвакуацией, и вы не успели осмотреть экспозицию, можно в течение 10 дней заполнить электронную форму заявления на возврат стоимости билета или путевки. Перенос посещения на другую дату не предусмотрен", - говорится в сообщении. По какой причине проводилась эвакуация, не поясняется.

Точное время возобновления работы музея пока не известно. Информация будет опубликована позднее в социальных сетях.